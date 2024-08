Parma-Milan programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Ile isudi, match valido per la seconda giornata di. Allo stadio Tardini ancora una partita tra le mura amiche per la neopromossa ducale che ha pareggiato all’esordio dopo un precampionato non troppo esaltante. Stesso risultato, il segno X, anche per i rossoneri, obbligati dunque a vincere per non perdere subito del terreno prezioso per strada rispetto alle rivali per le primissime posizioni del campionato. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 24 agosto. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Valon Behrami.SportFace.