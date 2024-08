Lukaku la scommessa di Conte è il colpo giusto per il Napoli?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 agosto 2024)al, il feeling con, ultime stagioni in calo e nuovo assetto tattico. Analisi di unche può cambiare gli equilibri. Il calciomercato delha finalmente il suoda novanta: Romeluè virtualmente un nuovo attaccante azzurro. L’arrivo dialè unaaffascinante. Il feeling con, la fiducia dell’ambiente e le indiscusse qualità del giocatore sono elementi che fanno ben sperare. Allo stesso tempo, le recenti prestazioni altalenanti e la necessità di adattarsi a un nuovo sistema di gioco rappresentano delle incognite. Fortemente voluto da Antonio, inseguito per settimane dal ds Manna, il belga torna in Italia per la quarta volta dopo le due esperienze con l’Inter e l’ultima con la Roma.