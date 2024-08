Lollobrigida? Io un romantico Nessun familismo | Senaldi su Arianna Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) "Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma". Ma l'amore "è un'altra cosa".ha scelto il Foglio per comunicare che lei e Francesco, ministro e capodelegazione di Fdi nel governo, non stanno più insieme. La sorella del presidente del Consiglio, poi, stando a quanto rivelato in un suo editoriale dal direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, rischia di essere messa sotto indagine in merito alle nomine. Da queste notizie, che hanno infiammato le discussioni di fine agosto, è partito il dibattito intavolato a In onda, il talk-show condotto da Luca Telese e MAprile. Il primo a prendere la parola è stato Pietro. "Io non me lo aspettavo perché non ho questa confidenza con. Io credo che, a livello politico, non cambi nulla", ha scandito il condirettore di Libero.