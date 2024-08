Lo ius scholae scuote il governo Il vice di Salvini attacca | Tajani vuole andare col Pd? E Meloni resta in silenzio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – C’è quasi un senso di liberazione nella scelta della premier di sparire qualche giorno dai radar: la gioconda ferocia con cuise ne dicono di ogni colore da giorni sulla cittadinanza agli stranieri sta superando il livello di guardia che lei aveva consigliato agli alleati di mantenere. Forza Italia risponde colpo su colpo, filmato con filmato, punto programmatico con punto programmatico. Ma anche il Carroccio non arretra, anzi rincara: “Una domanda sorge spontanea: gli elettori hanno votatoe i suoi per governare con il centrodestra unito o per portare avanti i programmi del Pd e dei comunisti?”,ilsegretario Andrea Crippa. Ma dal quartiere generale azzurro non si limitano ad incassare: “Noi non vogliamo rompere la maggioranza.