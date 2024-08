L’immunologo Anthony Fauci colpito dal virus West Nile | in convalescenza dopo ricovero in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024)Usaè statodal, per via dell’infezione è stato ricoverato inper sei giorni e ora sta affrontando laa casa. L’ex capo del National Institute of Allergy and Infectious Disease (Niaid), 83 anni, dovrebbe riprendersi completamente dall’infezione. Gli anziani sono maggiormente soggetti alle forme neuroinvasive. Da lungo tempo funzionario della sanità pubblica,è stato sotto i riflettori negli ultimi anni per aver fatto parte della task force della Casa Bianca sul coronaSars-CoV-2, durante la pandemia (ruolo che gli ha portato anche diversi attacchi, critiche da ambienti politici, e per il quale è finito sotto i fari di una commissione Covid).