La Russa e Fontanavicini alle vittime del sisma

(Di sabato 24 agosto 2024) I presidenti di Senato e Camera, Ignazio Lae Lorenzo Fontana, esprimono il loro dolore e la vicinanzafamiglie delledelche nel 2016 devastò il centro Italia. "ore 3.36 del 24 agosto 2016 un violento terremoto scosse il Centro Italia colpendo e devastando Amatrice e numerosi altri borghi. A distanza di otto anni, è ancora forte il dolore per le 299, per le loro famiglie e per chi, in quella tragica notte, ha perso la casa, il lavoro, una persona cara. A tutti loro rivolgiamo il nostro pensiero", scrive su Fb il presidente del Senato Ignazio La. "Otto anni fa il Paese veniva colpito da una devastante sequenza di terremoti nel centro Italia, proseguita nei mesi successivi.