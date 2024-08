I lavori del tram Passa sempre meno gente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) "Dal post-pandemia si sono susseguite una serie di situazioni, e nessuna di questa è stata positiva per noi del commercio. Nemla stagione estiva è stata soddisfacente". Luca Spadoni di Play Sport, in piazza Azzarita 1, descrive gli ultimi due mesi in negozio, sottolineando le sue preoccupazioni per l’autunno. Spadoni, lei è ottimista? "Parlando anche con i colleghi, nel breve termine nessuno di noi è sicuro al cento per cento che la situazione andrà a migliorare. Soprattutto perché siamo legati a mille problemi, non solo i cantieri, che di certo non ci aiutano". Sul turismo? "Bene l’aumento del turismo, ma è legato soprattutto a gastronomia e cultura. Il turista non spende più come una volta nello shopping".