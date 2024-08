Furti d’auto a Roma | ladri investono custode nel quartiere Prati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) I malviventi rubano una Toyota Yaris e una Smart, ferito ildi un garage in viale Angelico. Continuano ineldi. In viale Angelico, ihanno rubato una Toyota Yaris e, nel tentativo di fuggire, hanno investito ildel garage dove si trovava l’auto. Fortunatamente, l’uomo non ha riportato ferite gravi. Un altro furto è avvenuto questa settimana in via Casale Strozzi, dove una Smart è stata sottratta. In entrambi i casi, isono riusciti a dileguarsi e sono in corso le indagini da parte della polizia per identificarli e recuperare i veicoli rubati.