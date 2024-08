Darmian | Ci siamo rifatti davanti ai tifosi! Il segreto è questo

Leggi tutta la notizia su inter-news

Al termine di Inter-Lecce, match valido per la seconda giornata di Serie A, ha parlato Matteoi microfoni di Sky Sport. GIOIA –soddisfatto dopo la vittoria: «L'ho sempre detto, vincere non è mai facile, ma ripetersi è più difficile. A Genova nonriusciti a vincere, cial nostro pubblico. Bene così. Quello che cerco di fare io è tenermi pronto, ilè nel gruppo. Normale che ci sia all'Inter tanta concorrenza, la competizione è giusta e sana. Meglio di Calhanoglu ai rigori? Non diciamo niente perché va tutto bene per ora.».