Alexander Reyes ucciso da un’auto pirata a Pioltello | identificato l’uomo che era alla guida

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024)(Milano) – Il cerchio si stringe sempre di più attorno aldella strada che nella notte tra domenica e lunedì era al volante della Peugeot 208 bianca che ha travolto eil ventisettenne peruvianoin via Cilea, al quartiere Satellite di. Stando a quanto emerso finora, i carabinieri avrebbero fondatissimi sospetti sull’identità delche eradell’auto in quei secondi drammatici: non si tratterebbe dell’intestatario del veicolo ritrovato qualche giorno dopo, bensì di un’altra persona di origine straniera. Le indagini coordinate dal pm Barbara Benzi sono ancora in corso, ma sembra che stiano per arrivare a una svolta decisiva per ricostruire dinamica e responsabilità.