Albinoleffe Battesimo Caldiero in casa della Celeste priva di Zambelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Oggi comincia il campionato di serie C e nel girone A si gioca alle 18, vale a dire una veteranaC, l’(ieri rafforzata dall’arrivo del nuovo centrocampista Marco Fossati), e una squadra per la prima volta tra i professionisti. Un’avversaria da rispettare, il, non fosse altro perché ha passato i primi due turni di Coppa Italia. "Abbiamo studiato attentamente i nostri avversari - afferma il tecnicoGiovanni Lopez (nella foto) -. Giocano insieme da anni e sono reduci dalla vittoriascorsa Serie D. Inoltre, hanno ottenuto due successi su due in Coppa Italia di Serie C, negli ultimi due fine settimana, che avranno dato loro ulteriore entusiasmo. Arriviamo all’esordio in campionato con in dote un ottimo avvicinamento - prosegue Lopez - anche se la condizione non può essere ancora quella ottimale.