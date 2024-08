Una tartaruga e due gattini salvati dalla polizia municipale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Montemurlo (Prato), 23 agosto 2024 – Nei giorni intorno a Ferragosto ladi Montemurlo è stata impegnata in attività diversesolita routine e per alcuni giorni il comando di via Toscanini si è trasformato in una sorta di “rifugio per animali”. Gli agenti, infatti, hanno dovuto far fronte al recupero di tre animali, unae duerimasti coinvolti in un incidente. Il 14 agosto un cittadino ha segnalato allala presenza di unadi terra europea che si aggirava nel parcheggio di piazza della Costituzione, a pochi passi dal comando. Per evitare che l'animale potesse finire sotto le ruote di qualche veicolo, gli agenti hanno provveduto al suo recupero e salvataggio. La, di sesso maschile, è stata ospitata all'interno di un giaciglio di fortuna, ricavato da alcune scatole di cartone e nutrita con insalata e acqua.