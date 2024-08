Scontro Mortale sulla Statale 5 | Centauro 34enne Trasferito d' Emergenza in Ospedale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) L'Aquila - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina5, nei pressi della galleria che collega Raiano a Castelvecchio Subequo. Per cause ancora in fase di accertamento, un camion in viaggio verso Sulmona è entrato in collisione con una moto Honda Repsol. Il, un uomo di 34 anni originario di Silvi Marina, ha riportato gravi ferite. Il motociclista, che si trovava in gita con amici in Valle Subequana, è stato soccorso tempestivamente sia dai compagni di viaggio che dal conducente del camion. Data la gravità delle sue condizioni, è statod'urgenza all'San Salvatore dell'Aquila con un'eliambulanza, in codice rosso. Attualmente, è sotto stretta osservazione medica. I carabinieri di Sulmona sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.