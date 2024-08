SalinaDocFest 2024 annunciati i premi a Leonardo Di Costanzo Sophie Chiarello e Claudio Bigagli

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024)Di: in giuria Firouzeh Khosrovani, Andrea Occhipinti e Kasia Smutniak Continua l’avvicinamento al, che si tiene dall’11 al 15 settembre a Salina (Isole Eolie). Dopo aver annunciato i nomi della Giuria per il XVIII Concorso del documentario narrativo (Firouzeh Khosrovani, Andrea Occhipinti e Kasia Smutniak), sul tema Libertà Come essere Liberi e alcuni deiche saranno consegnati durante le serate del festival, il festival annuncia la nuova sezione dedicata a Giovani e Scuola e altri prestigiosi riconoscimenti. Non poteva mancare in una edizione sulla Libertà un omaggio al cinema dei Fratelli Taviani, sin dalle origini nel Comitato d’Onore del Festival, in memoria della recente scomparsa di Paolo, avvenuta il 29 febbraio scorso.