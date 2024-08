Sabrina Carpenter e Jenna Ortega nel video di Taste | amputazioni e baci hot per due dive splatter

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Finalmente è uscito ilclip di, il terzo singolo del nuovo album diche vede la popstar affiancata da, la star di Mercoledì. Ilanticipato da una clip uscita ieri è come Venerdì 13 ambientato nel mondo di Barbie, conrse citazioni cinematografiche, Psycho in primis. Le due protagoniste in questo caso non sono due final girls ma due villain da horror: vengono uccise nei modi più assurdi, ma risorgono come Michael Myers.si rifà il trucco neldiNelrtentediretto da Dave Meyers,si prepara ad uccidere la rivalea causa di un ragazzo, interpretato da Rohan Campbell. Prima si affrontano in una camera da letto, nella quale la bionda entra con sicurezza, armata di un machete, ma la bruna ha la meglio e le spara con un fucile facendola cadere giù dal balcone.