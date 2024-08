Ritmi alti e intensità dal primo minuto Dossena | Siamo in casa comandiamo noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Ho chiesto ai ragazzi che al fischio dell’arbitro facciano vedere chenoi i padroni anostra". Andreaappare molto concentrato alla vigilia dell’inizio della nuova stagione. Il tecnico spallino si attende una partenza aelevati da parte dei suoi giocatori: "Mi aspetto una grandissima, non voglio lasciare agli avversari il pallino del gioco, dobbiamo pressarli. Non potremo farlo per novanta minuti, certo, però quello che ho chiesto ai ragazzi è che daldobbiamo mostrare di essere noi padroni del gioco". Come gestire il mercato ancora in corso? "Da mercoledì fino alla fine della partita si pensa soltanto all’Ascoli. Voglio tutti concentrati e chi è chiamato in causa deve dare tutto quello che ha".