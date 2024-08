Maxi sequestro di pesce non sicuro come verificare la freschezza I consigli per il consumatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Reggio Emilia, 23 agosto 2024 –dinonnel reggiano: quasi 800 chili di prodotti ittici non conformi perché non tracciabili o in cattivo stato di conservazione. I controlli sono stati svolti,spiega l’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia, in tutto il territorio provinciale durante il mese di agosto per tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori e per contrastare la pesca illegale. Il personale del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria Area Igiene degli Alimenti di Origine Animale ha operato insieme alla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di La Spezia.