Maxi-incendi a Roma Gualtieri | Non è da escludere che dietro ci sia la mano dell’uomo

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – “Laai roghi”. Così il sindaco diRobertoin un’intervista al Corriere della Sera sugliche, da due mesi, stanno mettendo in grande difficoltà la Capitale. ”Non ho mai creduto nei complotti e voglio sperare che non sia così – dice – Oltre a chi lo fa per interessi poco leciti, gli esperti mi dicono che ci sono pini che appiccano gliper il gusto di farlo. A Castelno l’o è divampato contemporaneamente in quattro punti molto lontani fra loro. Abbastanza per far pensare a degli inneschi. E anche al Pratone di Torre Spaccata, terreno di Cassa depositi e prestiti recintato, senza insediamenti abusivi e discariche. Difficile immaginare uno scaturito dalla disattenzione o dall’incuria.