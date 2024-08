LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la frazione subito attacchi in testa al gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38 Si lancia in solitaria Xabier Isasa, e come prima reazione il plotone lascia fare. 13.36scatti e contro scatti inal, vedremo se ci sarà battaglia per andare in fuga. Intanto rispetto ai giorni passati il meteo non dà una mano neanche, visto che la temperatura attualmente è di 33°. 13.34 PARTITA LA SETTIMADELLA! Buon divertimento e buon ciclismo a tutti! 13.33 Passato il km 0, ma ilnon è ancora compatto e quindi si attende per il via ufficiale. Problemi meccanici per Kevin Genties e Chris Hamilton. 13.31 Ecco il momento della partenza dal villaggio ufficiale: Stage 7? is underway! 180km of racing through beautiful Andalucia await us. ¡La etapa 7? está en marcha! Otro día espectacular por Andalucía nos espera.#La24 pic.twitter.