La stagione dei derby Il calendario fa scintille

(Di venerdì 23 agosto 2024) Cinque squadre a rappresentare l’intera provincia di Pistoia (pur con una preminenza numerica valdinievolina) caratterizzate da obiettivi differenti. Ma accomunate dalla volontà di dare il 110% per disputare un torneo di livello nel girone A di Promozione 2024/2025. A partire dalla prima giornata di campionato, fissata per il prossimo 8 settembre alle 15.30: il Casalguidi di mister Marco Benesperi riceverà la visita del San Giuliano, la Larcianese andrà a giocare nella tana del Firenze Ovest, l’Intercomunale Monsummano attende il Marginone 2000 e Lampo Meridien e Montecatini Calcio saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Pietrasanta e Urbino Taccola. Già dalla domenica seguente però, ci saranno i primi incroci intraprovinciali.