Jardins Majorelle | l’amore le palme e i cactus

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) I giardini di Marrakech che fanno innamorare il mondo da un secolo, si sa, ha tante forme e queste righe vogliono raccontare una storia centenaria che ha i contorni di un giardino. Probabilmente, è iniziata con un colpo di fulmine, anche se si svolge in un luogo in cui non piove quasi mai; proseguita come attrazione puramente estetica e sublimata, infine, in un amore che, tuttora, si rinnova e contagia chiunque ne varchi l’ingresso. Come un’oasi nel deserto del Marocco, tra le strade di una città che, del deserto, ha catturato le cromie calde della sabbia rosata al tramonto. A Marrakech, nel limite tra l’antica Medina e il quartiere moderno di Gueliz, in un’area dove, in origine, sorgeva unto, il destino ha condotto, in tempi diversi, quattro personalità che hanno contribuito a spingere oltre confine l’eco di fascino di questa città.