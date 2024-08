Investito e ucciso in bici 6 fermati per ' l' esecuzione'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non è stato un incidente con un pirata della strada quello che lo scorso 9 agosto è costato la vita a Fabio Ravasio, un 52enne con la passione per laclettapoco prima delle 20 in via Vela a Parabiago, nel Milanese, ma una vera e propria. I carabinieri di Legnano hanno infatti fermato, su richiesta della Procura di Busto Arsizio, sei persone con l'accusa di omicidio dopo che con la loro confessione è stata ritrovata anche la vettura. L'auto nera, vista da alcuni testimoni, prima ha cambiato carreggiata e poi lo hafrontalmente con un impatto violentissimo che lo ha fatto cadere per poi sbattere contro un guard-rail danneggiando carrozzeria e luci. Dalle immagini, i carabinieri hanno accertato che la targa della macchina era stata contraffatta.