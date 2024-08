Il cellulare non funziona più? Attenzione ti possono rubare tutti i soldi nel conto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una donna si è ritrovata senzasulin banca dopo aver portato ilin assistenza a causa di un problema: ecco cosa è successo Porti ilin assistenza e ti ritrovi senzaun soldo in banca. E non è colpa del costo dell’intervento per rimettere inil tuo smartphone. L’amara scoperta è stata fatta da una donna in Italia e sotto accusa sono finite quattro persone, che ora potrebbero finire a processo proprio per il furto commesso ai danni della cliente.rotto (Pixbay) – cityrumors.itUna storia che ribadisce la massimaquando si mettono dei dati sensibili nele, soprattutto, quando questo viene portato magari ad aggiustare per qualche problema. La sfortunata donna si è ritrovata senza un soldo in banca e le indagini condotte hanno permesso di ricostruire quanto successo e identificare i responsabili di questo colpo.