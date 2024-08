F1 per la Ferrari un venerdì di mediocrità e anonimato Weekend da quarta forza in Olanda?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) È stata una giornata molto complicata per tutti a Zandvoort, dove si sono disputate le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’di F1. La FP1 è stata fortemente condizionata dalla pioggia, mentre la FP2 – seppur tenutasi sull’asciutto – è stata caratterizzata da una sosta causata della bandiera rossa esposta dopo l’incidente patito dalla Haas di Nico Hülkenberg. In altre parole, tanti team avevano bisogno di riscontri concreti relativi alle migliorie apportate alle proprie vetture, ma hanno potuto raccoglierne molti meno di quanto avrebbero potuto e voluto. È stato undifficile per tutti, dunque. Però, per qualcuno, è stato anche più difficile che per altri. Fra chi ha vissuto un dì inaugurale travagliato c’è la. Carlos Sainz ha chiuso quarto la FP1 e penultimo la FP2, letteralmente vanificata da un problema al cambio.