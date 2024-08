Domenica appuntamento con il Gran Premio 300 cavalieri in gara all’Equestrian Centre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Sonia Fardelli AREZZO Riprende, dopo una brevissima pausa estiva, l’attività agonistica negli impianti dell’Arezzo Equestrian. Prende il via questa mattina e proseguirà fino apomeriggio un concorso nazionale di salto ostacoli che richiamnerà numerosi appassionati e addetti ai lavori. Il primo dal rientro dalle ferie, ma già con un buon numero di partecipanti: oltre 300 concorrenti in arrivo da tutte le regioni della penisola. Tante anche le categorie in programma, da quelle riservate ai pony e ain erba, a quelle che vedranno professionisti affrontare percorsi impegnativi sugli ostacoli. Il finale, da non perdere,con ilche decreterà il protagonista di questo concorso nazionale.