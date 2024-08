Aspettando Venezia 2024 | da stasera su Cielo la rassegna di film tra desiderio ed erotismo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 agosto 2024) Da Lussuria - Seduzione e tradimento a Shame: a partire dariporta in TV quei, presentati negli anni alla Mostra del Cinema di, che declinano sullo schermo il concetto diin ogni sua forma. Si chiamaExtasy ed è un ciclo diche porta in TV l'e il concetto dideclinato in ogni sua sfumatura. Ad accomunare le pellicole scelte ci sono due criteri: saranno tutte trasmesse a partire dasu, sia in prima che in seconda serata, e sono state tutte presentate, nel corso degli anni, alla Mostra del Cinema di. Quali sono idellain onda suIl ciclo si apre in questo venerdì 23 agostocon la prima visione assoluta del melodramma dalle tinte noir Amanti, presentato nel 2020 e