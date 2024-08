Rimini ragazzo di 14 anni annega in mare davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un drammatico episodio si è verificato oggi a, dove un ragazzino di 14, di nazionalità polacca, ha perso la vita permento. Il giovane è stato ritrovato privo di sensi a circa trenta metri dalla riva, all’altezza del Bagno 91. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13, ma ilera scomparso da circa un’ora, scatenando l’allarme tra i bagnanti e le autorità. Per le ricerche è stata attivata anche la Publiphono, la radio che serve la spiaggia di, nel tentativo di localizzarlo. Dopo essere stato ritrovato, il 14enne è stato immediatamente portato a riva, dove il personale di soccorso ha tentato disperatamente di rianimarlo con un massaggio cardiaco. Tuttavia, nonostante gli sforzi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.