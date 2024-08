Mega diamante scoperto in Botwsana | è uno dei più grandi al mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 – Sta a malapena nel palmo di una mano e conta ben 2.492 carati: undi eccezionali dimensioni è stato trovato in una miniera del Botswana – principale paese produttore di diamanti dell’Africa – dalla società mineraria canadese Lucara. La pietra preziosa è stata rinvenuta nella miniera di Karowe, nel nord-est del Paese. Ilè stato individuato e recuperato grazie alla tecnologiaDiamond Recovery a trasmissione di raggi X della corporation, installata nel 2017 per identificare e preservare diamanti didimensioni e di alto valore. Secondo il comunicato dell’azienda, si tratta di “uno dei diamanti grezzi piùmai scoperti” e del “più grande mai trovato in Botswana”. In termini di carati, non si allontana troppo dal più grande mai trovato: soprannominato “Cullian”, conta più di 3.