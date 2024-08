Lukaku il Napoli conta di prenderlo a 30-35 milioni e di pagarlo in due rate Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ildi chiudereper 30-35e diin due. Contratto fino al 2027 da 6,5all’anno. Il giornalista Nicolòriporta su X: Ilè pronto e fiducioso di chiudere l’ingaggio di Romeludal Chelsea per un pacchetto complessivo di 30-35M€ con pagamenti in 2. Contratto fino al 2027 (€6,5M/anno). #are ready and confident to close Romelu #’s signing from #Chelsea for a total package of €30-35M with the payments in 2 installments. Contract until 2027 (€6,5M/year). #transfers #CFC https://t.co/eVxVADR5JF — Nicolò(@Nico) August 22, 2024 Ilsta:potrà essere in panchina già domenicaal. Proprio il lunedì post Verona, una di quelle domeniche che tifosi e ambiente non dimenticheranno facilmente, c’è stata un’accelerazione che potremmo definire quasi decisiva.