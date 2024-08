LIVE – Vuelta 2024 sesta tappa Jerez de la Frontera-Yunquera | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lascritta e glidelladellaa Espana, lade ladi 185,5 chilometri. La corsa spagnola prosegue con una frazione dal profilo mosso, con quattro GPM a caratterizzare il percorso odierno. La salita più impegnativa in programma è la prima, poi nel finale tre GPM di terza categoria racchiusi negli ultimi 60 chilometri. Una giornata che potrebbe sorridere a una fuga da lontano, a meno che qualche uomo di classifica non voglia provare a inventarsi qualcosa. Sembra però più probabile che i big possano conservare le energie in vista del weekend, che promette scintille in quota. Si riparte con Primoz Roglic in maglia rossa, mentre l’Italia spera in Antonio Tiberi che occupa la quarta posizione della classifica generale alle spalle dello sloveno, di Joao Almeida e di Enric Mas. Sportface.