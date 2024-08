L’inaspettata retromarcia della Harley Davidson sulla diversity riapre il dibattito sull’inclusione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 agosto 2024) In Bar Sport, scritto nel 1976 da quel genio dell’irrisione che è Stefano Benni si raccontava un mondo al limite del paradosso dove nei bar di sinistra c’era il calcetto mentre in quelli di destra c’era il calciobalilla. Un modo straordinario per denunciare la deriva polarizzante di quegli anni, che per fortuna, a quanto sappiamo, non è mai arrivata a tanto, anche se la cronaca registrava fatti ben più gravi. Perché se il mondo è un grande Bar Sport, lì dentro, malgrado risse, motorini truccati, discussioni su carpe di venti chili e brioche irrancidite, si convive. Per quanto sia necessario rileggere il comunicato ufficiale diMotor Company più volte per crederci, oggi abbiamo a che fare con una discussione da Bar Sport, ma su larga scala e soprattutto presa molto seriamente. Il che denota quanto si sia abbassato il tasso di globuli bianchileggerezza.