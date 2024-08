Le macchine in municipio | Un aiuto a chi amministra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Da piccola voleva fare la rockstar e sapeva a memoria tutte le capitali del mondo. Da grande, dopo un viaggio di 31 anni attraverso tre continenti, accompagnato dalle passioni per le lingue, la poesia, la chimica, i vini e l’Inter, è diventata un’esperta di intelligenza artificiale. Sulla quale ha fondato la sua startup, Brandplane, con sede a Vicenza ma attiva anche in Brianza e in Lombardia, dove si trova spesso per eventi sull’innovazione. Marta Basso, oggi, è una delle giovani voci più ascoltate, in Italia, su questo fronte, tanto da essere stata invitata già due volte alla Camera, per esporre la sua vision. Che abbraccia anche le potenzialità dell’IA per le pubblichezioni. Di cosa si occupa la sua azienda? "È una startup che ho creato insieme al mio socio Emanuele Bartolesi.