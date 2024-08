L’Abc Castelfiorentino pronta per il debutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) È ormai tutto pronto per l’avvio delle attività del nuovo corso deltargata Samuele Manetti. La nuova avventura in serie B Interregionale delcomincia oggi alle 19.30, con il raduno della rosa di giocatori agli ordini di coach Samuele Manetti. Un gruppo quasi completamente rinnovato, il cui primo obiettivo sarà quello di creare la giusta alchimia di squadra, per poi passare agli aspetti più prettamente tecnici. Il precampionato gialloblù si concentrerà in prima battuta sulle sedute di allenamento fisico e tecnico, con tre amichevoli al momento concordate dallo staff.