La città si tinge di musica | Biglietto? Nessun problema Ma il luogo è meno romantico

(Di giovedì 22 agosto 2024) I Buskers sono arrivati in. Uno degli eventi più attesi da cittadini e turisti ha preso il via nella nuova location. Camminando tra le vie del Quadrivio dell’Angelo è possibile osservare gli artisti che si perdono in mezzo alla folla, tra lo stupore e l’attesa degli spettatori. Questa è un’edizione particolare, che già prima del suo inizio ha sollevato critiche e dibattito. Non tutti hanno apprezzato l’introduzione del, nè il cambio di scenario rispetto all’evento ‘diffuso’ nelle vie del centro. "Veniamo da più di 15 anni – dicono Susanna Magalini e Marco Cavallini, da Verona –. Per noi ilnon è un, ma troviamo macchinoso scaricare App, inquadrare Qr code e aprire file per conoscere un semplice orario. Inoltre – aggiunge lui –, il centro è un’ambientazione molto più romantica, qui ci sentiamo chiusi e bloccati".