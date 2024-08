I precedenti di Jannik Sinner agli US Open | sin qui lo Slam in cui ha faticato di più

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lasciando per un momento da parte tutto quello che è successo fino ad ora sul pianetaa partire dal pomeriggio di lunedì, osserviamo qui le sue prestazioni nella storiaUS. Uno, questo, che gli ha dato sia gioie che dolori, ma col tempo sono diventati maggiori i secondi rispetto alle prime. In particolare, questo, per, è stato il primo torneo dellonel quale è riuscito a ottenere l’accesso al tabellone principale. Lo ha raggiunto passando i tre turni di qualificazione, dopo i quali finì per trovarsi di fronte Stan Wawrinka. Allora lo svizzero già non era più quello dei trevinti, ma era ancora ai piani altissimi del tennis. Eppureriuscì a creargli davvero problemi, di quelli importanti, rischiando di portarlo al quinto set.