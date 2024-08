Grande Fratello due nuovi concorrenti confermati nel cast | la lista aggiornata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nella giornata di oggi sono statidieciVip che parteciperanno alla prossima edizione del programma di Canale 5 con Alfonso Signorini e l'opinionista Cesara Buonamici Poco fa, il portale di Davide Maggio ha aggiornato l'elenco deiVIP della prossima edizione del2024, aggiungendo due nomi di spicco allagià anticipata. Dopo le recenti rivelazioni di Dagospia e TVBlog, che avevano suggerito una serie di potenziali partecipanti, è ora ufficiale l'ingresso di altre due celebrità : Luca Calvani e Shaila Gatta. I dieciVip delQuestiingressi si uniscono ai nomi già noti e precedentemente annunciati, tra cui: Eleonora Cecere, ex protagonista di "Non è la Rai", Pamela Petrarolo, anch'essa ex volto di "Non è la Rai", Iago Garcia,