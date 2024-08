Fukushima TEPCO interrompe estrazione materiale radioattivo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago. (askanews) – La Tokyo Electric Power Co. (), proprietaria della centrale nucleare diteatro nel 2011 del peggiore incidente atomico della storia dopo quello di Cernobyl, ha dovuto sospendere l’attività senza precedenti didel combustibile nucleare fuso da uno dei reattori della centrale, a causa di una serie di problemi individuati durante i preparativi. Lo riferisce l’agenzia di stampa Kyodo. Si tratta di un rovescio per il programma di smantellamento diDaiichi, che durerà ancora decenni. Lanon ha potuto specificare quando potrà fare un nuovo tentativo, dopo aver sospeso l’operazione stamani in seguito all’identificazione di errori di configurazione nel dispositivo di recupero dei detriti.