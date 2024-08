Fiorentina-Puskas Akademia oggi in chiaro in tv | canale orario e streaming andata play-off Conference League 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Inizia il-off che dà l’accesso alla prossima fase a gironi della, con lache affronta in casa ilnella gara d’. I Viola però potranno godere del supporto del proprio pubblico all’Artemio Franchi, dove stasera, giovedì 22 agosto, alle ore 20.00, proveranno fin da subito a mettere un mattoncino importante sulla qualificazione. La formazione ungherese ha superato il terzo turno dei preliminari battendo nel doppio confronto l’Ararat-Armenia, ma ora chiaramente il livello si alza e di parecchio, contro ladue volte finalista nelle due passate edizioni che parte con i favori del pronostico. La partita sarà visibile insu TV8, e per gli abbonati anche su Sky Sport Calcio, mentre loè affidato a NOW e Sky Go.