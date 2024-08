Doc nelle tue mani l’annuncio di Luca Argentero fa esplodere di gioia i fan

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 22 agosto 2024) News Tv. “Doc –tue” 4. Cresce l’attesa per la quarta stagione del medical drama più amato dai telespettatori italiani. “Doc –tue” ha avuto un successo senza precedenti e anche per il prossimo anno ovviamente la Rai ha deciso di rinnovare l’appuntamento con il pubblico. L’attore protagonistasi è lasciato andare ad un annuncio emozionante. (Continua) Leggi anche:torna a teatro dopo il successo con “Doc –tue” Leggi anche:delude i fan: cosa ha rivelato l’attore Tutto su “Doc –tue” “Doc –tue” è una serie televisiva italiana di genere medical drama, trasmessa su Rai 1 dal 26 marzo 2020. La serie tv è scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli. È giunta alla quarta stagione, prossimamente in onda sui canali Rai.