Convention democratica una superstar per Kamala Harris | ecco chi è

(Di giovedì 22 agosto 2024) (Adnkronos) – Sale la febbre per l’ospite a sorpresa nella serata conclusiva dellanazionale. Ma chi potrebbe essere? In molti ritengono che a unirsi alla schiera di celebrità presenti a Chicago per sostenere la vicepresidentesia Beyoncé. Giovedì, in occasione di un briefing del Democratic Congressional Campaign Committee per donatori e lobbisti, la domanda centrale è stata se Beyoncé si sarebbe esibita prima del discorso di accettazione della. La canzone ‘Freedom’ è diventata un inno per. Pink canterà ‘What About Us’, secondo quanto riferito alla Cnn da due funzionari che conoscono da vicino la pianificazione della, mentre le Chicks eseguiranno l’inno nazionale.