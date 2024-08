Conference League la Fiorentina ci riprova Alle 20 l’esordio con la Puskas Akademia Probabili formazioni e tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Firenze, 22 agosto 2024 – Dopo due entusiasmanti cavalcate europee, chiuse con due deprimenti sconfitte in finale, lacomincia stasera (ore 20 al “Franchi” trasformato in cantiere, diretta su Tv8, Sky Sport e Sky sport calcio) la sua terzaconsecutiva nella speranza di arrivare in fondo anche stavolta, ma in modo vincente. Per il nuovo tecnico viola Raffaele Palladino èin Europa e certo c’è tanta voglia di andare avanti. Per accedere alla fase a gironi, però, bisogna superare il play off contro gli ungheresi dell’. L’andata stasera a Firenze, il ritorno in trasferta tra sette giorni. Si tratta di un avversario abbondantemente alla portata dei viola, ma come sempre nessun avversario va snobbato, potrebbe essere pericoloso.