Calciomercato Torino bloccato il sostituto di Bellanova | affare da quasi 5 milioni

(Di giovedì 22 agosto 2024) Manovre sulla fascia in casa. Raoulè pronto al trasferimento all’Atalanta sulla base di 24-25di euro bonus inclusi. Per il ventiquattrenne esterno destro si tratta di un ritorno dopo il prestito con diritto di riscatto, poi non esercitato, dal Bordeaux nella sessione invernale di mercato nel gennaio del 2020. IlalIlha giàilsul: si tratta di Marcus Holmgren Pedersen, calciatore norvegese del Feyenoord nell’ultima stagione al Sassuolo. L’accordo è stato raggiunto in prestito a 1 milione di euro e obbligo di riscatto a. Si tratta di un classico terzino destro e in carriera ha indossato anche le maglie di Tromsø e Molde. L'articoloildidaCalcioWeb.