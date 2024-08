Ammazzano un milione di persone l’anno l’allerta thrilling di Pregliasco

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 agosto 2024) l’importante virologo si sofferma sul ‘Mosquito day’ e ricorda quanto possano essere deleterie e pericolose le zanzare Così piccole, così fulminanti e pericolose. Pochi ci pensano, ma le zanzare sono tra le situazioni più dannose e micidiali che esistano sulla faccia della Terra. L’importante virologo Fabrizioavverte sulla pericolosità delle zanzare che possono anche uccidere (Ansa Foto) Cityrumors.itMolti sottovalutano la pericolosità delle zanzare che trasportano virus da una persona all’altra, ma soprattutto da animali a. E’ uno degli insetti, se non proprio l’insetto che trasporta più virus di qualsiasi altro. Da molti è considerato come un insetto fastidioso per le sue punture che danno prurito, ma sono delle vere e proprie killer.