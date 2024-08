Tamurè Palio impegnativo | Dovevo dimostrare di essere un fantino di Piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "Se la mossa è stata come me l’aspettavo? E’ sempre difficile fare previsioni. Diciamo che in testa avevo diversi schemi . Poi si è concretizzato quello della rivale accanto di posto e ho cercato di fare ciò che chiedeva la Contrada. Avendo l’avversaria super-vincente è chiaro che l’obiettivo fosse quello che non arrivasse prima al bandierino", spiega Federico Guglielmi detto. Che correva nel Nicchio su Brivido sardo. Il rapporto con i Pispini? "Va avanti da tempo. Una Contrada con cui c’era un bel feeling. La monta si poteva concretizzare, com’è stato. La situazione non era facile ma non ho esitato un secondo ad accettare. A prendermi rischi e responsabilità". Un messaggio alle dirigenze chelancia il cuore oltre l’ostacolo? "Penso diuno che nelle difficoltà non si tira mai indietro.