Sicurezza il sindaco Lepore | Servono più risorse scriverò al ministro Piantedosi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bologna, 21 agosto 2024 – “Per aumentare la prevenzione dei reati serve la collaborazione del governo.una lettera alper chiedere un aggiornamento del nostro patto per la. È fondamentale avere piùe uomini in presidio nelle zone calde della città come richiesto da tutti i sindacati di polizia”. A parlare è ilMatteodopo l’incontro sullaavvenuto questa mattina in Prefettura. "Dobbiamo collaborare. Fare campagna elettorale sui diritti dei cittadini lascia il tempo che trova e spero che questa lettera verrà sottoscritta da tutte le forze politiche”, annuncia. Ilquindi bussa alla porta del governo e chiede “maggioriper effettuare la prevenzione dei reati. Laè un diritto di tutti e noi come istituzioni dobbiamo fare il massimo per garantirlo”.