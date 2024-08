Previsioni meteo per Roma e il Lazio | giovedì 22 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024)– LEDomani,22e ilsi troveranno sotto l’influenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà una giornata in gran parte stabile e soleggiata. Leper la Capitale indicano cieli prevalentemente poco nuvolosi per l’intera giornata, con temperature che oscilleranno tra una minima di 24°C e una massima di 33°C. Non sono previste piogge su, e lo zero termico sarà posizionato a circa 4758 metri. I venti soffieranno moderati da sud al mattino e da sud-sudovest nel pomeriggio. Tuttavia, è attesa una giornata afosa, con possibili disagi dovuti all’umidità.– LENel resto del, la situazione sarà simile, con tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione.