Perché Kalulu è un affare per la Juventus e non per il Milan

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Se Pierrefosse il difensore veloce e preciso del girone di ritorno dello scudetto delle meraviglie, oggi certamente ilnon si sarebbe sognato di metterlo sul mercato. Tanto meno per girarlo a una diretta concorrente come lae con condizioni di favore come quelle strappate da Giuntoli a Ibrahimovic.la sensazione è che la formula del prestito oneroso, ma non troppo, con diritto di riscatto senza alcun vincolo sia un assist a chi compra più che unper chi vende., però, dal giugno 2022 non si è più ripetuto su quei livelli e l’ultima stagione è stato un calvario per problemi fisici che lo ha lentamente portato ai margini del. Di oggi e di domani. Eccolalo può prendere sperando di aver fatto un grande colpo.