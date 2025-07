Calendada Ue a Giapponetutti reagiscano o 30% sarà solo inizio

" Trump ha intenzione di mettere in forte difficoltà l' Europa, come ha fatto con il Giappone e come ha fatto con il Canada. E se la risposta non sarà unitaria coinvolgendo Europa, Giappone, Canada, Vietnam, Corea del Sud, in una risposta coordinata che dica 'basta prepotenze, alziamo anche noi i dazi e non compriamo più i titoli di Stato americani', beh allora Trump sarà sempre più prepotente. Il 30% non è che l'inizio". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

