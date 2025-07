Cosa c’è davvero dietro l’indagine francese contro X ed Elon Musk

Si prospettano tempi duri per X (ex Twitter) in Europa e per la libertĂ di parola. La giustizia francese ha messo nel mirino la piattaforma X e il suo proprietario, Elon Musk, con un’indagine penale avviata il 9 luglio dalla sezione di lotta alla cybercriminalitĂ del tribunale di Parigi. Le accuse parlano di una manipolazione dell’algoritmo di X per favorire “ingerenze straniere” e compromettere il dibattito democratico in Francia. L’inchiesta prende di mira sia X come entitĂ giuridica sia le “persone fisiche” che la dirigono, senza nominare direttamente Musk, il multimiliardario a capo di Tesla e xAI. 🔗 Leggi su It.insideover.com

