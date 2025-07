Era scomparso da 5 giorni Tragedia in Italia l’orribile scoperta in montagna | Addio

Un’escursione in solitaria tra le alte vette delle Alpi si è trasformata in una tragedia dopo giorni di apprensione. Un uomo di origine straniera, 54 anni, era partito da solo per raggiungere un noto rifugio di montagna, ma da giorni i familiari non avevano più sue notizie, facendo scattare immediatamente l’allarme e mobilitando squadre di soccorso specializzate nella ricerca di dispersi in ambiente alpino. Le operazioni di ricerca in Trentino. Il ritrovamento si è verificato nell’area di Passo Rolle, nel Trentino orientale, dove si erano concentrate le ricerche dell’escursionista scomparso da venerdì scorso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: giorni - tragedia - montagna - scomparso

Tragedia dell’Agno, recuperata dopo 15 giorni l’auto coi corpi di Leone Nardon e suo figlio Francesco - È stata recuperata l’auto di Leone e Francesco Nardon, padre e figlio morti nel crollo del ponte sull’Agno a Valdagno, in provincia di Vicenza.

Tragedia in casa, 50enne non risponde da giorni: lo trovano morto in un lago di sangue - ANCONA - Quando i soccorritori sono entrati nel suo appartamento di via Sparapani lo hanno trovato disteso a terra in un lago di sangue.

Morte Diogo Jota Liverpool: tragedia dopo undici giorni - Il mondo del calcio è in lutto per la morte Diogo Jota Liverpool. Chiunque abbia conosciuto l’attaccante portoghese in queste ore dedica un pensiero speciale a sua moglie Rute Cardoso, che l’atleta aveva sposato appena 11 giorni fa, e ai loro tre bambini.

ISPRA - Tragedia a Ispra: purtroppo non ce l'ha fatta il ragazzo di 20 anni che ieri pomeriggio, davanti al lungo lago di Ispra, si era trovato in difficoltà mentre nuotava, forse colpito da un improvviso malore, era scomparso sott'acqua. Il giovane è morto nella ser Vai su Facebook

Luca esce per un allenamento in montagna e viene trovato morto il giorno dopo: forse ha sbattuto la testa; Tragedia in montagna: trovato morto l’escursionista scomparso; Tragedia in montagna: morto in un incidente ex primario dell'ospedale.

Tragedia in montagna: è stato ritrovato senza vita l'escursionista disperso da alcuni giorni. E' morto dopo essere precipitato per 100 metri - l'escursionista tedesco di 52 anni di cui si erano perse le tracce da ormai quattro giorni: l'uomo è precipitato p ... Scrive ildolomiti.it

Tragedia in montagna: trovato morto l’escursionista scomparso - Per giorni, squadre del Soccorso alpino, dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza di Alagna ... Segnala giornalelavoce.it